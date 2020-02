Un po’ di alcol e un accendino

L’uomo ha il viso stravolto dalla disperazione, gli tremano le mani e parla a raffica tra i passanti. Qualcuno di buon cuore si ferma, cerca di capire, vuole confortarlo. E viene fuori, purtroppo una storia di ordinaria burocrazia: la pensione che non arriva -pochi denari ma vitali – per un uomo di 67 anni che invoca ciò che gli spetta. Una scena che stringe il cuore sotto il sole tenue che non riesce ad addolcire il freddo pungente, davanti alla sede dell’Inps di corso Francia, a Collegno. Sono minuti intensi, il preludio ad un atto tragico: lui mette mano ad una bottiglia di alcol e poi dalla tasca estrae un accendino, grida “mi do fuoco, così non resisto, voglio morire”. Lo fermano in tempo, con garbo, i carabinieri accorsi sul posto, arriva un’ambulanza. E mentre l’uomo viaggia verso l’ospedale, sulla strada torna la calma. Ma non si placa il senso di vuoto dopo questo atto che suona come una ribellione alla burocrazia che ormai scandisce la nostra vita applicando, una dopo l’altra disposizioni del governo sempre più iugulatorie. Lacci e lacciuoli nei quali il cittadino viene avvolto. E spesso soffocato. Accade così che la disperazione induca a violenze, insulti, minacce verso impiegati assolutamente innocenti. Come capita che un negoziante che già fatica a campare, scopra che deve piegarsi allo scontrino elettronico e investire altri soldi, oltre a tasse e tributi, proprio lui che ne ha sempre meno nel cassetto. Come capita per le limitazioni sempre più stringenti, e non parlo del tetto ai contanti che si possono spendere. Servirebbe, credo, un po’ di aria fresca e anche un po’ di considerazione verso chi stenta la propria vita, come lavoratore – a cui si può togliere il posto con un sms – o come pensionato con la minima che invoca un piccolo arretrato. Con il timore diffuso che il bastone finisca sempre più sulla schiena dei più deboli.

fossati@cronacaqui.it