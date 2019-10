Un presidio contro i roghi rom: «Tutti in Comune a protestare»

Punire chi brucia, chi porta i rifiuti nel campo e chi ne chiede lo smaltimento illegale. Sono le tre richieste avanzate dal coordinamento dei comitati “Torino Nord” che ha indetto per lunedì 28 ottobre, a partire dalle 17, una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Civico. Oggetto del contendere i continui roghi ai rifiuti che stanno avvelenando l’aria attorno ai quartieri Barca, Pietra Alta e Rebaudengo. «Basta con gli incendi ai sacchi d’immondizia – denunciano i residenti, organizzatori dell’evento -. Abbiamo il diritto di respirare aria pulita anche noi. Per chi abita vicino al campo rom di via Germagnano, tuttavia, questa sembra pura utopia».

Nelle ultime settimane le rivolte dei residenti, e le tensioni, sono aumentate a dismisura. Si è passati dal volantinaggio per le strade all’affissione di cartelli e striscioni contro i roghi. “Vogliamo respirare” e “Basta fumi tossici” tra i messaggi più popolari comparsi lungo corso Vercelli e vie limitrofe. Alle parole della Città di Torino, che aveva dichiarato come gli incendi fossero in netta diminuzione, i cittadini hanno replicato con foto e video – scattate giorno dopo giorno – di falò provenienti dalla zona del campo rom di via Germagnano, oggetto di un intervento di “superamento”. «Forse sono in calo in strada Aeroporto, ma al Rebaudengo non è così». L’appuntamento, quindi, è per la fine del mese quando i comitati torneranno a chiedere un’azione di forza contro i falò appiccati all’immondizia.