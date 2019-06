Un proiettile al cuore. Così è morto il ladro ucciso dal tabaccaio

Sarà l’autopsia a stabilire con certezza se quella di Marcellino Iachi Bonvin, detto Franco, il tabaccaio di Pavone Canavese, sia stata legittima difesa e, dunque, se il suo atto possa o meno essere compreso nella casistica della nuova legge. Ieri il procuratore capo di Ivrea ha conferito l’incarico di eseguire gli esami autoptici al medico legale Roberto Testi, mentre l’avvocato Sara Rore Lazzaro, che difende il commerciante, ha nominato come perito di parte il dottor Lorenzo Varetto.

Non sono pochi i punti ancora da chiarire e che non corrisponderebbero alle dichiarazioni informali rilasciate a caldo dal tabaccaio. «Intanto – spiega il procuratore Ferrando – allo stato dei fatti non sappiamo quanti colpi siano stati esplosi. Certamente non più di sette, quelli che poteva contenere il revolver».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++