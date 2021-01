Un ranger nella culla dell’odio razziale in cerca di un bimbo sparito nel nulla

C’è un luogo quasi sospeso tra il Texas e la Louisiana che nasconde segreti e storie di un’epoca distante eppure vicina, è il lago Caddo. Una distesa d’acqua impressionante come un mare, sulla quale hanno navigato e sono affondati i grandi battelli a vapore ottocenteschi, nel reticolo di paludi, canali e isolotti si cela probabilmente anche l’isola dove sono fuggiti gli schiavi liberati in piena Secessione e dove si narra che si sia realizzata una sorta di utopia con la convivenza con quei nativi americani che non hanno accettato di farsi rinchiudere nelle riserve.

Su queste acque, una sera d’inverno, mentre naviga da solo nella barca del nonno, con sua sorella che l’ha letteralmente invitato a levarsi dai piedi ché aspetta “ospiti” nella casa mobile dove vivono con la madre e una specie di patrigno, il piccolo Levi King sparisce nel nulla. Un incidente? E allora perché la barca è nella rimessa? Perché un vicino, un uomo di colore proprietario del terreno di Hopetown che alcuni suprematisti bianchi (compresa la famiglia di Levi) hanno occupato, dice di averlo visto a tarda sera? Il padre di Levi, Bill King, in carcere per omicidio – ha ucciso un uomo di colore ed è un membro della Fratellanza Ariana del Texas – decide di scrivere direttamente al Governatore dello Stato perché coinvolga i suoi uomini migliori nel caso. L’uomo scelto è il Texas Ranger Darren Mathews, anche lui di colore, da poco tornato in servizio dopo un caso clamoroso risolto in maniera sorprendente. Ma neppure la stella d’argento del distintivo basta a tenere al sicuro un nero in quei luoghi: in un clima di odio e intolleranza, Mathews si dedica all’indagine, che lo conduce nel passato della cittadina, al cuore della convivenza forzata tra nativi americani, schiavi liberati (o fuggiti) e la minoranza bianca che continua a dettare legge e si sente ancor più legittimata dal nuovo inquilino della Casa Bianca. Senza contare che Darren ha problemi ben più gravi, oltre che con l’alcol: una mossa scriteriata per proteggere un amico potrebbe farlo passare dalla parte dei colpevoli, distruggere la sua carriera e il matrimonio che faticosamente sta reggendo in piedi. E incastrare Billy King, anche ritrovando suo figlio, potrebbe essere la soluzione.

Personaggi incredibilmente vivi, in una terra che pare rimasta indietro di decenni, tra aristocrazia decaduta del sud e persino fantasmi in vecchi hotel; pick up con bandiere separatiste e fucili sulla rastrelliera; una violenza sempre sul punto di esplodere, come un fuoco alimentato dalla benzina dell’odio e della politica del momento.

In “Black Blues” (Bompiani, 18 euro) Attica Locke riesce a parlare di diritti, di libertà, di umanità nel fitto intreccio di una trama thriller ad altissima tensione, sulle note di un vecchio disperato blues.