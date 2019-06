Dormire in strada non è affatto facile e, soprattutto, non lo si augura a nessuno. Eppure il clochard ripreso in questo video non sembra curarsene più di tanto. All’opposto, per sconfiggere le zanzare che, a quanto pare, non gli danno tregua, si costruisce un recinto di zampironi!! Così il suo sonno è garantito!!