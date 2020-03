Un regalo per i lettori: da domani, sulle pagine di CronacaQui, romanzo ‘Cuore’ a puntate

L’emergenza coronavirus ha travolto e stravolto le nostre vite. È per questo motivo che CronacaQui ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i nostri lettori: a partire da domani, sull’edizione cartacea che trovate in edicola, pubblicheremo ‘Cuore’ a puntate. Vi porteremo così nella Torino di Edmondo De Amicis che, seppur nato in Liguria, visse gran parte della sua vita sotto la Mole.

‘Cuore’ è un romanzo per ragazzi strutturato a episodi separati e pubblicato, per la prima volta, dalla casa editrice milanese Treves nel 1886. Un recente sondaggio ha incoronato il Vangelo come miglior anti-ansia del momento, ma per il 9 per cento degli intervistati non c’è niente di meglio del libro ‘Cuore’ per rimanere attaccati al mondo di una scuola che, almeno per il momento, pare non esistere più.