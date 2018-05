Un rosario infinito

In una sola giornata abbiamo registrato altri due morti sul lavoro: uno qui a Torino, in corso Agnelli, l’altro alla Ilva, il colosso siderurgico al centro anche del dibattito politico. Come uno stillicidio che non si arresta mai. Solo pochi giorni fa, quattro operai sono stati investiti da una colata di acciaio incandescente, in Veneto. Sono ancora vivi, anche se orribilmente ustionati e le loro esistenze appese a un filo.

Ci sono già sette indagati. E così ogni giorno si sgrana un rosario che si credeva di aver quasi dimenticato, illudendoci che la tragedia della Thyssen potesse aver cambiato qualcosa. Al di là del clamore mediatico, del presunto rafforzamento delle norme di sicurezza, non abbiamo mai più sentito parlare di una “superprocura per gli infortuni sul lavoro” (questa era una battaglia di Guariniello), che a dirla tutta credo che avrebbe la stessa efficacia di troppe agenzie o authority.

E quanto valgono queste vite devastate o perdute? Abbiamo sempre in mente quel povero operaio trascinato nelle fogne da un fiume d’acqua e di fango la cui madre aveva ricevuto qualche migliaio di euro appena, come risarcimento a ciò che risarcire in realtà non si può.

Accanto ai morti, però, non possiamo dimenticare che restano gli invalidi, i menomati, con le conseguenze anche sulle loro famiglie. Ci sono stati interventi per aumentare indennizzi o assegni, pensioni, rivedere tabelle al rialzo? Troppe volte è più facile indignarsi, versare una lacrima, accendere una candela.