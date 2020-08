Un saldatore muore nel cantiere navale un mistero per la pm e il maresciallo

Luigi Irdi esordisce nel crime con “Operazione Athena”, un giallo molto particolare, ambientato a Torre Piccola, un piccolo comune portuale. La comunità viene sconvolta dalla morte del saldatore, Francesco Ramarri, operaio del cantiere navale Ostro.

Al cantiere si stava lavorando alla costruzione della nave da crociera Athena Museal. Il Pm Sara Malerba, dapprima decide di archiviare il caso come incidente sul lavoro, ma a causa di alcuni elementi poco chiari si arriva a percorrere un’altra strada, quella dell’omicidio. Il Pm Malerba è un personaggio costruito in maniera poco convenzionale, difficilmente sui testi di “genere” incontriamo caratteri con questa personalità. Sara ha una visione della vita tutta sua, il modo come affronta il lavoro, come si relaziona e comanda sul genere maschile, e come ha affrontato la morte della madre. Un personaggio con una sua identità a cui non ci si può non affezionare. A fianco al Pm nell’indagine c’è anche Elvio Berardi, maresciallo dei carabinieri, entrambi con il loro intuito cercano di arrivare alla soluzione del caso.

La morte del Ramarri è avvolta nel mistero, il saldatore era un amante dell’arte, come mai è stato ucciso? Un mistero nel mistero. L’esordio del giallo italiano di Nutrimenti è di alto livello. Una casa editrice mai banale

