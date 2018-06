Un saluto alla palina

Nel settembre del 2005 persi la mia terza figlia, Maria Claudia, per un incidente stradale col motorino. Guidava col casco non allacciato in viale Thovez e urtò contro una palina a centro strada, sbattendo violentemente il capo sull’asfalto. Restò in coma per cinque giorni, poi staccarono le spine e donammo gli organi. Quella palina divenne per me una specie di altarino, dove misi la sua foto e portai fiori freschi tutti i giorni, per tredici anni. Poi l’anno scorso una macchina travolse e rovinò tutto.

La rifeci così com’era, foto e fiori. Dopo un mese un’altra macchina fece di nuovo tabula rasa.

Percepii come se Titti da lassù mi dicesse: «adesso basta, papà, stai tranquillo, sto bene».