Un sanitario su due è a rischio contagio: «Mille con il Covid»

Un operatore sanitario su due è a rischio contagio. È una emergenza nell’emergenza quella in corso mentre la richiesta di tamponi è diventata la preghiera quotidiana e nella mischia si gettano tutte le forze disponibili: sono 1.739 le risorse umane aggiuntive reclutate fino ad ora, con diverse forme contrattuali, dalle aziende sanitarie regionali del Piemonte. Tra queste, 323 medici, 835 infermieri e 581 altre professionalità. Una prima risposte della Regione che a medici e infermieri non basta.

«Il contagio è un rischio troppo alto per la nostra vita e quella dei pazienti. Vogliamo dispositivi di protezione adeguati ed essere sottoposti a tampone». Ad oggi i medici ospedalieri contagiati sono oltre 150 «ma è solo una stima per difetto» ammette Anaao Assomed Piemonte «di questi alcuni hanno sintomi e restano a casa per evitare di intasare ulteriormente i reparti, altri isolati a casa sono in condizioni di salute più gravi perché manifestano piccoli focolai di polmonite. Invece sono 40 i medici ricoverati in ospedale, alcuni nelle terapie intensive, altri in rianimazione».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI