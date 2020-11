Un sarcofago è per sempre, anche on air

Il gioiello di via Accademia delle Scienze ogni domenica in diretta su Radio Ohm. La prima puntata è dedicata alla storia dello scriba Butehamon e di sua moglie

Butehamon è stato uno scriba reale vissuto in Egitto oltre 3 mila anni fa. Era discendente di un’illustre famiglia di scribi e letterati. Amava profondamente sua moglie Iyktay e i figli da lei avuti. Alcuni oggetti che gli sono appartenuti hanno attraversato il tempo, hanno osservato l’avvicendarsi delle epoche e delle generazioni e ora sono al Museo Egizio per raccontare la storia cui hanno assistito.

Di Butehamon, della moglie e dei tempi in cui vissero parlerà domani la prima puntata di “Quello che gli Egizi non dicono”, la nuova trasmissione radiofonica che ogni domenica, fino a gennaio 2021, verrà trasmessa in diretta dalle 11 alle 12 dalle sale del Museo di via Accademia delle Scienze. La puntata, intitolata “Un sarcofago è per sempre”, si potrà sentire come tutte le altre sulle frequenze di Radio Ohm.

