«Un secondo lockdown ci ucciderebbe. Così un negozio su 3 chiude i battenti»

L’85% dei commercianti scongiura un secondo lockdown perché se così fosse un’azienda su tre chiuderebbe i battenti per sempre. È quanto emerso dalla ricerca condotta da Ascom in collaborazione con Format Research relativa ai risultati del secondo trimestre delle imprese della provincia di Torino. Secondo lo studio, ben l’80% dei commercianti non sarebbe soddisfatto delle misure adottate dal governo per contrastare l’emergenza economica. E se il 55% reputa che non ci siano più rischi legati alla diffusione del virus, inverso è invece il trend relativo alla situazione occupazionale che tenderà a peggiorare nel corso dei prossimi mesi e che rischia di esplodere in corrispondenza della cessazione della sospensione dei licenziamenti, prevista a partire dall’agosto 2020.

IN SOFFERENZA

A soffrire di più sono ancora le imprese della ricezione turistica, reduci da un trimestre di quasi totale azzeramento dell’attività, con annesso un elevato numero di disdette in termini di prenotazioni per la stagione estiva.

