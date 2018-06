Un teschio nella custodia di violino: il rebus dei numeri scritti sulle ossa

I resti ritrovati in corso Massimo D’Azeglio potrebbero provenire dallo studio di un medico

Un teschio, due mascelle, altre parti di ossa, tutte numerate. È questo il contenuto del sacchetto che qualcuno ha adagiato accanto a un archetto dentro la custodia di un violino. È stato un passante a notarla, accanto a un cassonetto dei rifiuti in corso Massimo D’Azeglio, a due passi dal parco del Valentino e, incuriosito, ha deciso di aprirla.

Poi, scoperto il macabro contenuto, ha chiamato la polizia e una pattuglia l’ha sequestrato. Del caso, adesso, si occupa la squadra mobile, che attende gli esiti delle analisi della Scientifica. I poliziotti che lavorano nei laboratori, prima di capire se si tratti di un uomo o di una donna, dovranno innanzitutto stabilire l’epoca del decesso della persona di cui sono stati ritrovati i poveri resti, che paiono comunque abbastanza risalenti nel tempo. In attesa di conoscere il responso degli esperti, tutte le ipotesi restano ovviamente aperte. Ma la pista che sembra prendere corpo è quella che porta a qualche studente di medicina o medico legale che si sia disfatto, abbandonandoli per la strada, di ossa che sono state utilizzate per ragioni di studio.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI