Un “tesoretto” a casa del poliziotto. La dirigente interrogata in Procura

Si apre un secondo fronte nell’inchiesta sugli agenti di Dora Vanchiglia sospesi dal servizio, con il ritrovamento – avvenuto durante una perquisizione che risale alla scorsa settimana – di un borsone di soldi, in sacchetti sigillati, dentro alla casa di Roberto D., uno dei quattro poliziotti coinvolti. Trecentomila euro in tutto. La provenienza del denaro è un mistero che su cui il pm Gianfranco Colace, titolare dell’indagine svolta dagli uomini della squadra mobile, intende lavorare senza escludere alcuna pista. Potrebbe darsi che lo sviluppo di questo ultimo fronte porti a contestare altri reati o ad ampliare il raggio degli indagati, ma è presto per dirlo. Può anche darsi, e va sottolineato non solo a garanzia dell’indagato, ma perché potrebbe essere la verità, che sia tutto un grande equivoco. È presto per dirlo. Intanto ieri mattina, il pm ha interrogato per ore Alice Rolando, dirigente del commissariato Dora Vanchiglia, persona stimata e molto conosciuta a Torino, indagata con tre dei suoi uomini perché avrebbe permesso che alcuni membri della propria squadra utilizzassero dei metodi “non ortodossi” per arrestare spacciatori. Buona parte dell’interrogatorio – e delle contestazioni mosse alla dirigente – ruotano intorno alle figure degli informatori di polizia.

