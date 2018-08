Un tomba di roccia per i due giovani. «Troppo rischioso recuperare i corpi»

A Bardonecchia cancellata parte della festa patronale in segno di lutto

A Bardonecchia hanno annullato anche parte della festa di Sant’Ippolito, in segno di lutto per i tre giovani alpinisti morti sul Monte Bianco. Le celebrazioni, infatti, prevedevano la discesa acrobatica dal campanile e proprio Alessandro Lombardini, che a Bardonecchia era di stanza e lavorava nel soccorso alpino della Guardia di finanza, avrebbe dovuto compiere quella discesa. Sul Monte Bianco, intanto, proseguono le operazioni per recuperare il suo corpo e quello di Elisa Berton, la sua fidanzata, ma il rischio è che la montagna possa essere anche la tomba dei due giovani.

Venerdì era stato recuperato il corpo del fratello di Alessandro, Luca, in fondo a un crepaccio. Gli altri corpi sono quasi certamente più in basso, probabilmente coperti da rocce e massi che si staccano con grande facilità. Anche le operazioni dei soccorritori sono rallentate da questa situazione: calarsi sul fondo del crepaccio rappresenterebbe un pericolo troppo grande.

