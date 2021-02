E’ un Toro da record: nessuno in Europa pareggia così tanto

Anche dopo la 22ª giornata, il Toro ringrazia la concorrenza. Questa volta è stata l’Atalanta a battere il Cagliari, con i sardi che ora si ritrovano a due lunghezze da Belotti e compagni. Adesso, però, non si può più sperare nei passi falsi delle altre: è cominciata la settimana dell’esame verità, venerdì ci sarà proprio lo spareggio tra Davide Nicola ed Eusebio Di Francesco. E poco importante è che il Toro abbia un record nel 2021: da quando è cominciato il nuovo anno, infatti, soltanto Inter, Atalanta, Lazio e Genoa hanno perso una sola partita, proprio come i granata. Il problema, però, è che nello stesso periodo Belotti e compagni sono riusciti a trionfare soltanto in una occasione, nella prima gara di gennaio contro il Parma. E adesso la “pareggite” sta diventando fin troppo acuta.

