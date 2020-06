Un nuovo trailer per Captain Tsubasa: Rise of New Champions!

Si avvicina la data di uscita di Captain Tsubasa: Rise of New Champions e arriva un nuovo trailer. Per quei pochi che non lo sapessero, si tratta del gioco tratto dal manga e dal cartone animato Captain Tsubasa, più noto in Italia come Holly e Benji. Come svelato in precedenza, Captain Tsubasa: Rise of New Champions avrà due Modalità Storia:

EPISODE: TSUBASA : I giocatori possono rivivere l’iconica storia di Tsubasa (Holly) mentre gioca per la scuola Media Nankatsu e cerca di vincere il Torneo Nazionale delle Scuole Medie

EPISODE: NEW HERO : Dopo aver creato il proprio personaggio, i giocatori dovranno unirsi a una delle tre seguenti squadre: Scuola Media Furano, Scuola Media Musashi o Accademia Toho. Dal Torneo Nazionale delle Scuole Medie fino al Campionato Mondiale Giovanile, questa modalità Storia permetterà ai fan di superare sfide esclusive, far crescere il proprio personaggio e fronteggiare i migliori giocatori del mondo per diventare l’eroe della propria avventura!

Il gioco avrà anche una modalità Multiplayer che permetterà a (fino a) 4 giocatori di divertirsi online o offline con diverse modalità che verranno annunciate presto.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile dal 28 agosto per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.