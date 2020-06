Un nuovo trailer per Cyberpunk 2077!

La data di uscita purtroppo continua a slittare ma per consolarci CD PROJEKT RED ha pubblicato un nuovo trailer di Cyberpunk 2077, il loro prossimo RPG Action-Adventure a mondo aperto.

Il trailer include nuove parti di gioco che mostrano il mondo, i protagonisti, la storia e l’azione di Cyberpunk 2077. Dà anche ai giocatori la possibilità di osservare Night City, e la sua ambientazione posta in un futuro oscuro, e l’inizio della carriera del mercenario V – il fuorilegge ambizioso e potenziato grazie a cyber-innesti che i giocatori interpreteranno più avanti nel corso dell’anno.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4 con la versione per Google Stadia in uscita lo stesso anno. Il titolo sarà anche giocabile su Xbox Series X e PlayStation 5 quando disponibili.

Più avanti un aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077, che sfrutterà pienamente l’hardware di prossima generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni per Xbox One e PlayStation 4.