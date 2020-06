Un trailer per presentare Scarlet Nexus!

Scarlet Nexus è un nuovo franchise RPG sviluppato da BANDAI NAMCO Studios, in cui i giocatori vestiranno i panni di Yuito Sumeragi per svelare i misteri di un futuro psico-punk tra tecnologia e abilità di psicocinesi.

In Scarlet Nexus, alcuni strani mutanti chiamati ”Estranei” sono apparsi improvvisamente sulla Terra alla ricerca di cervelli di creature viventi, esseri umani inclusi. Per affrontare questo nuovo tipo di nemico, viene creata la “Forza di Soppressione Estranei” (FSE) nella città di New Himuka, in cui sono stati sviluppati alcuni particolari poteri psionici. La FSE è composta dai migliori psionici in grado di eliminare gli Estranei grazie a particolari abilità mentali. Per questo, i suoi membri vengono considerati degli eroi dall’intera popolazione.

Ogni anno, sempre più reclute si uniscono ai ranghi della FSE per partecipare allo scontro infinito tra umanità ed Estranei. Tra di loro c’è anche Yuito Sumeragi, una brillante recluta dall’animo gentile e ottimista. Il secondo figlio della prestigiosa famiglia Sumeragi, i cui antenati hanno fondato proprio la città di New Himuka.

Yuito ha deciso di affrontare questo duro addestramento per aiutare gli abitanti della sua città, poiché lui stesso era stato salvato dalle fauci di un Estraneo da un membro della FSE. Da allora, custodisce con cura un particolare orecchino che ha ricevuto in quella giornata memorabile.

Scarlet Nexus sarà disponibile per Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite STEAM.