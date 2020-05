Un nuovo trailer per SnowRunner!

Focus Home Interactive e Saber Interactive celebrano la calorosa accoglienza che la stampa ha riservato a SnowRunner con un nuovo Accolade Trailer.

SnowRunner è la nuova avventura di autotrasporti fuoristrada di Saber Interactive e Focus Home Interactive, dal 12 giugno disponibile anche in versione fisica per console PS4 e Xbox One nei migliori negozi di videogiochi.

Esplorate vasti ambienti selvaggi e incontaminati, alla guida di possenti mezzi di trasporto per completare missioni impegnative in condizioni estreme, da soli o in co-op. In aggiunta a un grandissimo numero di contenuti base, già inclusi nel gioco, SnowRunner si espanderà grazie a una serie di aggiornamenti e mod, alcune mod sono già disponibili ora per PC e verranno rilasciate successivamente anche per console.

Gli sviluppatori sono al lavoro sui contenuti extra che verranno rilasciati per i possessori del season pass che è incluso nella versione Premium Edition di SnowRunner o acquistabile separatamente.