Un vaccino made in Italy

Evviva, abbiamo scoperto l’acqua calda. I vaccini possiamo produrli (su licenza, ovviamente) anche noi. Peccato che ci siano voluti almeno quattro mesi per accorgersi di questa possibilità e si sia dormito sugli allori, proni rispetto all’Unione Europea che sembrava in grado non solo di controllare le forniture, ma addirittura di governarle. Un flop, per quanto ci riguarda, costellato di ritardi, tagli alle spedizioni, addirittura minacce. Nel frattempo ci siamo baloccati con il “polo del freddo”, investendo sui maxi congelatori che poi finiranno al macero, proprio come i maxi tram del sindaco Novelli, tanto per dare alla vicenda un tocco di nostrana coglioneria. Ebbene, mentre pare che Draghi sia stato a lungo al telefono con la Merkel per valutare possibili via libera ai diversi stati europei, ora cerchiamo di organizzarci, scoprendo che l’Italia è uno dei più attrezzati hub farmaceutici del vecchio continente. Chiedersi perché non sia venuto in mente ad Arcuri, al ministro Speranza o a Conte, ora è inutile. Ma preoccuparsi per un’eventuale (Bertolaso la dà per certa) terza ondata del virus, è lecito. Come lo è cercare soluzioni caserecce a cui il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi potrebbe dare la sua benedizione, anche perché è presidente e ad di Janssen Italia controllata dal colosso americano Johnson & Johnson che ha un vaccino in rampa di lancio. Ma non solo: pur con colpevole ritardo si scopre che le multinazionali farmaceutiche «hanno tutto l’interesse a stringere accordi di produzione per conto terzi». Per carità, non si farà la rivoluzione in un giorno visto che occorrono apparecchiature assai sofisticate, ma almeno provarci sarebbe stato sensato. E invece ora siamo qui, in mezzo al guado. Con la solita AstraZeneca che, proprio ieri, ha annunciato ulteriori ritardi.

fossati@cronacaqui.it