Un viaggio fashion made in Torino

La prima edizione, quella che si è svolta dal 10 al 16 giugno del 2018, aveva reso omaggio alla moda d’oltralpe; era infatti dedicata a Yves Saint Laurent, il couturier che più di tutti ha rappresentato la commistione profonda tra arte, cultura e società del XX secolo. Quest’anno, invece, la rassegna, in programma da giovedì a domenica prossima a Palazzo Chiablese, sarà a chilometri 0, guarderà cioè in casa, a quella Torino del dopoguerra, “artefice di eleganza”, che nella seconda metà del secolo dettava i canoni della moda, ben prima di Milano e in contemporanea con Parigi.

Si inaugura oggi (ore 19) con un vernissage nella Galleria Marco Polo di corso Vittorio Emanuele II 86 “Iconica. Atelier. Torino artefice di eleganza. Abiti e bozzetti delle Maison torinesi di Alta Moda dagli anni ’50 agli anni ’80”, rassegna organizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio. La seconda edizione del format, nato lo scorso anno con l’obiettivo di far conoscere al pubblico le storie di personaggi divenuti icone del nostro tempo, sarà, insomma, “piu’ corale”.

«Si concentra sulle sarte e gli atelier torinesi e sui loro collegamenti con le grandi firme dell’haute couture internazionale – spiega la curatrice Monica Bruno -. Era l’epoca in cui sarte e modiste venivano a studiare a Torino, dove il mestiere si rubava con gli occhi, lavorando sul campo».

Nelle otto sale del palazzo di Palazzo Chiablese, abitate in passato anche da Paolina Bonaparte e dalla regina Margherita di Savoia, 32 manichini con abiti iconici faranno rivivere la Torino capitale della moda, quella degli atelier Solaro, Sanlorenzo, della maison Favro, delle storiche “sorelle Noussan” e delle “sorelle Cappa”, quella della “Naide’”, al piano nobile sopra al Caffè Platti, dove si poteva incontrare Marella Agnelli. In mostra, poi, un importante nucleo, mai esposto prima, di schizzi originali di cappelli della modista Pina Cerrato, il cui atelier divenne l’epicentro torinese del prêt-à-porter. Particolare anche l’allestimento della rassegna. «Nella Sala degli Arazzi, la quarta del percorso – è ancora la curatrice – sarà allestita una tavola da pranzo onirica, nel tempo e fuori dal tempo, sopra la quale, con l’aiuto Fanè Vintage Decorations e Pane e Tulipani Emporio Floreale, abbiamo deciso di appoggiare stoviglie vintage, fiori, frutta, animali, centrotavola e tant’altro con la volontà di riprodurre una tavola da sogno a tema e tipica delle grandi feste ma che allo stesso tempo fosse anche contemporanea».

Talk, conferenze, laboratori, come quelli in programma venerdì nella Galleria Marco Polo, completeranno la manifestazione. Inoltre, sabato, dalle 18 alle 23,30, gli Appartamenti Alfieriani del Palazzo di piazza San Giovanni ospiteranno la performance “Corpi – Live” ideata da Casa Fools-Teatro Vanchiglia con la musica del trio Note Bleue.