Un nuovo video per Call of Duty: Black Ops 4!

Puntuale come ogni anno, in questo periodo si avvicina il momento dell’uscita del nuovo capito di Call of Duty. Oggi, Activision e Treyarch hanno pubblicato il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 4,che include filmati di tutte e tre le modalità del gioco: Multiplayer, Zombies e Blackout.

Per la gioia di tutti i fans, ecco un’anteprima di ciò cui giocheremo tra pochi giorni. Call of Duty: Black Ops 4 sarà infatti disponibile in tutto il mondo il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.