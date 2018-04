Una “baby” fidanzata per Fabio Fulco

Per alcuni mesi ha elaborato il suo personalissimo lutto sentimentale, perché la lunga e appassionata storia con Cristina Chiabotto non si poteva archiviare in un amen. Oggi però Fabio Fulco ha voltato definitivamente pagina con una nuova persona al suo fianco, Eliana Sbaragli che è bella, giovane e napoletana come lui.

Le immagini che pubblica in esclusiva il settimanale “Chi” in edicola da oggi parlano chiaro: per la prima volta dopo la rottura con l’ex Miss Italia torinese, Fulco esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Nelle foto della rivista diretta da Alfonso Signorini i due si baciano teneramente, hanno atteggiamenti complici e soprattutto lui si lascia andare come non faceva da tempo, complici le scorie che quell’amore consumato gli aveva lasciato.

In fondo era stato molto chiaro non più tardi di un mese fa quando dopo un paio di apparizioni televisive per raccontare la sua versione dei fatti aveva spiegato al settimanale “Oggi” come si sentisse: «Io ricordo tante cose bellissime, ma non hanno più il suo volto. Mi guardo indietro e vedo un uomo che ha sempre creduto nella “coppia”: ci credo talmente tanto che in due sia meglio, che ho pensato che con lei fosse per sempre. Ma ero il solo a crederlo. Io desidero dei figli, essere genitore deve essere straordinario ed è il naturale evolvere dell’amore. Penso di poter essere un buon padre perché io sono “pieno d’amore”. Sogno una compagna di vita che condivida il modello di famiglia che io stesso ho avuto».

Un progetto che ora condividerà con Eliana, dalla quale comunque lo separano 26 anni (lui ad agosto ne compirà 48). Aspetto tipicamente mediterraneo, gran fisico come dimostrano i suoi 178 centimetri e la taglia 42 che porta con disinvoltura anche su numerose passerelle, la Sbaragli nel suo passato ha anche partecipato come concorrente italiana al concorso internazionale Miss Intercontinental 2015 arrivando alla fase finale. Ma il suo sogno, come dimostrano alcune brevi apparizioni, è quello di recitare.

E la Chiabotto? Riservata come sempre, ha confessato di aver pianto ricordando questo capitolo così importante e delicato della sua vita ma anche lei guarda avanti. Secondo le indiscrezioni, mai confermate ma nemmeno smentite, di Alberto Dandolo su “Oggi” una quindicina di giorni fa sarebbe sul punto di cedere al corteggiamento di un uomo “giovane, benestante e influente”. Intanto è tornata protagonista, al fianco dello chef stellato Davide Scabin, nella mattinata della domenica su Canale 5.