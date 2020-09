Una chiara indicazione

Chiara Appendino resta sindaca di Torino, ma si sospende dal Movimento Cinque Stelle. Glielo impone lo statuto del suo partito dopo la condanna per falso (sei mesi con la condizionale) nella vicenda Ream legata al recupero dell’area Westinghouse. E non è detto che per lei non sia una liberazione in prospettiva di una nuova candidatura che potrebbe avere un sostegno politico assai più vario. Accade nel pomeriggio mentre scorrono i risultati del referendum elettorale sul taglio dei parlamentari. Alle 17, o poco dopo, era già chiara la vittoria dei sì con un largo margine su chi voleva mantenere lo status quo. In sostanza, anche se i Cinque Stelle si arrogano il merito, trionfa la strategia dei grandi partiti che, ora più che mai, potranno esercitare un maggior controllo nella scelta delle candidature. La Camera passa da 630 a 400 deputati, il Senato da 315 a 200. Cambierà tutto, dovranno essere ridisegnate le circoscrizioni e i collegi elettorali e l’unico sistema applicabile sarà quello proporzionale. E la nuova legge elettorale che dovrà essere approvata trova (quasi) tutti d’accordo. Ma lo scontro ci sarà eccome sullo sbarramento e il premio di maggioranza, come dire che i piccoli partiti rischiano molto, se non addirittura l’estinzione. E c’è un particolare che un po’ sorprende: la vittoria del sì di fatto cancella ciò che resta del “Mattarellum”, la riforma elettorale maggioritaria scritta e voluta negli anni ‘90 dall’attuale Presidente della Repubblica che, signorilmente, non commenta, Chiedersi oggi come muterà la rappresentatività parlamentare del Piemonte a Roma, è un azzardo che imporrebbe di saper utilizzare la matematica al contrario, ma una cosa è certa: saliranno in cattedra gli amministratori locali, i governatori regionali e i sindaci delle grandi città. A cominciare forse proprio da Chiara Appendino che da ieri ha acquisito un’ autonomia che non ha mai avuto prima, anche se ha dovuto passare da un’aula di tribunale.

fossati@cronacaqui.it