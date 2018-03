Una città di persone

In Comune nasce “Torino 2026”, una associazione che, appare abbastanza chiaro, lavorerà sul sogno delle Olimpiadi e certamente su quello che dovrebbe essere il post Giochi, per evitare gli errori commessi vent’anni prima.

Gli industriali, invece, guardano ancora oltre e lanciano un manifesto che si riassume in questa domanda: come vogliamo che sia Torino nel 2030? Sono temi affascinanti, perché dopo la sbornia del 2006, con i cambiamenti significativi ma anche con le eredità tossiche, ci chiediamo spesso cosa potrebbe diventare Torino.

Lasciando perdere un ritorno alla vocazione manifatturiera, rimanendo realisti sulla questione turistica, abbiamo una nuova identità pronta per Torino? Bisogna riflettere sul tessuto sociale, sui cambiamenti che possono essere anche architettonici e urbanistici. Servirebbe davvero un cimento di intelletti e di forze propulsive per remare in direzione del futuro.

E non sarebbe male, forse, porre la stessa domanda nelle scuole, ma anche nelle strutture per anziani, nei giardini, nei negozi, ovunque si viva la vita di tutti i giorni, quella che attende una visione, anche un sogno, purché l’ottimismo o la speranza si traducano in buche rattoppate e aiuole falciate, mercati rivitalizzati e occasioni di lavoro. Sempre ricordando che una città è fatta di persone, di individui, a ogni livello della società.