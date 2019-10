Una città, una sposina

Le storie di cinquant’anni di matrimonio sono uno spaccato della storia di Torino. Possiamo vedere la città cambiare attraverso le parole di queste coppie che, ieri mattina, hanno ricevuto l’omaggio del Comune nella Curia Maxima. Pensate a Rosanna e Aldo, cresciuti insieme in una strada di periferia, lei piemontese e lui pugliese: reciproche diffidenze che non bastava certo un ‘68 a cancellare. E commuove sentire Carla raccontare che, arrivata a Torino, rimase chiusa in casa tre settimane «perché la città mi sembrava troppo grande», mentre il suo Enrico, che l’aveva portata qui dal Veneto, andava a lavorare. Alcune di queste coppie sono nate e cresciute qui, altre sono arrivate per seguire il sogno di un lavoro, di una vita migliore, o anche solo del matrimonio. E con il sogno hanno cresciuto una famiglia, hanno allargato la propria casa, hanno trovato un lavoro migliore e poi l’hanno perso, magari per la crisi di Fiat. E si sono dati la forza per ricominciare. Hanno visto via Garibaldi diventare pedonale, e poi anche piazza San Carlo e persino via Roma. Prendevano il filobus e adesso si godono la comodità della metropolitana. Torino è cresciuta e si è poi ristretta davanti ai loro occhi, Torino è cambiata e ha imparato a guardare all’Europa e farsi corteggiare dal mondo un po’ come hanno fatto i loro figli e anche i loro nipoti. Una città è fatta di pietre vive: le storie dei suoi abitanti ce lo ricordano. E anche se non è facile, bisogna ricordare che dove c’è memoria c’è comunità, anche se adesso quell’unità o quella appartenenza tipica “di quartiere”, nel bene e nel male, non si avverte più. Torino è come Anna e Renato, quando dicono «noi siamo come le rose. Ci sono i petali, ma anche le spine». Ma il profumo fa innamorare.