Una crociera chiamata Odissea

L’accompagnamento mediatico delle tre navi Aquarius, Dattilo e Orione dalla Sicilia a Valencia ha dimostrato quanto sia forte e ben incistato in tutte le reti Tv e nei giornali il partito degli accoglioni, cioè di quelli che professano l’accoglienza ad ogni costo delle “risorse” africane. Una sequela d’ipocrisie urticanti.

Dapprima l’imbarazzo per l’offerta spagnola, che ha sciolto troppo presto lo stallo su cui contavano gli accoglioni per indignare il mondo con paroloni tipo sequestro, prigionieri, quarantena, sfiniti, disumano, eccetera. Invece no. Generoso rifornimento di acqua, medicinali e viveri (abbiamo visto in Tv caricare cassette e cassette di pesche: devono essere il cibo preferito dei migranti, visto che a Valencia ne hanno preparate 700 quintali) e via per la Spagna.

Cantavano e ballavano, a bordo, prima che giungesse il divieto di fare certe riprese. Altro che balli! Bisognava accreditare con le immagini l’odissea, i patimenti, le onde enormi (il mare era a forza 4 quando i traghetti viaggiano normalmente a forza 8), il fisico allo stremo. Mica una crociera! Sanchez e Macron con le loro offerte di disponibilità hanno cercato di rifarsi la verginità accogliona, ma non siamo scemi: basterebbe che la Spagna aprisse per un giorno i muraglioni di Ceuta e Melilla e la Francia i valichi di Mentone e Modane per accogliere il carico di 30 Aquarius.

L’arrivo a Valencia delle tre navi, poi è stato una carnevalata. 724 giornalisti accreditati. 2500 volontari fra Croce Rossa, Guardia Civil e Polizia. 450 traduttori, 200 medici, 15 tonnellate di cibo. Tutto per 629 migranti. Quasi un trionfo. E poi ci stupiamo perché ne arrivano sempre di più.

[email protected]