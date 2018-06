Una donna contro due ragazze rom: il video è virale

In un video pubblicato su Facebook vanno in scena momenti di esasperazione non inediti a chi si sposta a Roma con i mezzi pubblici. Una donna dice di essere stata aggredita da due ragazze di etnia rom. La donna in questione è Maria Assunta Devoti, che lo scorso luglio fu picchiata a sangue da un gruppo di borseggiatrici proprio in metropolitana, in corrispondenza della stazione Barberini.

La signora, che sulla sua pagina Facebook ha spiegato di aver subito 14 aggressioni da parte sia di ragazze sia di uomini rom, inveisce contro le due ragazze e dice di aver subito l’ultima aggressione appena un mese fa.

Nel video, girato da un altro passeggero, non si vedono le due ragazze compiere alcun furto, ma è stato comunque necessario l’intervento dei presenti per placare la situazione. Le due giovani rom sono state fatte scendere dalla metropolitana e sottoposte a controllo dalle forze dell’ordine.