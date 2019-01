Una foto da ragazza

Era tempo, forse. Era tempo di mostrare Gloria. Perché del suo assassino sappiamo tutto, ne abbiamo seguito le trasformazioni persino dopo l’arresto e di processo in processo, soprattutto ne abbiamo visto l’abilità camaleontica, l’indossare abiti come maschere e facce come fossero indumenti. Ma Gloria? Una foto con i genitori, una che la mostra ritratta un po’ a sorpresa chissà magari a scuola, e l’unica in cui sorride che correda la sua lapide. Questo è ciò che abbiamo di lei. Di questa donna rimasta per sempre figlia, eterna ragazza nella cameretta dal copriletto a fiori. C’è qualcosa di male in tutto questo? Per troppo tempo questa presunta diversità di Gloria è stata raccontata solo come una aggravante delle accuse nei confronti dell’assassino. Ma l’ingenuità deve essere davvero una debolezza? Ricordiamo che Gloria l’ha affrontato l’uomo che l’aveva tradita, illusa. Certo, era felice quel giorno in cui è uscita di casa, dicendo «mamma, torno presto», mentre invece stava vivendo le sue ultime ore. Era felice perché avrebbe rivisto Gabriele, quel ragazzo che in fondo non è mai stato uomo, solo fantoccio. Chissà che volto aveva, quel giorno, Gloria. Chissà chi era, guardando anche oltre gli abiti non alla moda, l’espressione chiusa, la camera demodè. Sua mamma ci ha mostrato le foto di quando era bambina e ragazzina, nella casa che ormai è un santuario, un monumento al dolore, come sempre accade in queste case dove la morte pare pietrificare ogni respiro. E non sorride in quelle foto in bianco e nero, con le bambole accanto, o con un vestito elegante di qualche domenica di festa. Però, pur sembrando ritrarsi, non distoglie lo sguardo. Per questo chi l’ha uccisa l’ha fatto prendendola a tradimento, alle spalle. Come uccidono i vigliacchi.

