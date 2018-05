Una fregata per cercare i naufraghi: «Sono su una zattera nell’Oceano»

In missione nelle acque portoghesi per ritrovare Aldo Revello e Antonio Voinea

Aldo Revello e Antonio Voinea, i due velisti dispersi nell’Atlantico, potrebbero essere vivi e proprio per questo le ricerche sono riprese con maggiore vigore e con l’aiuto anche di una nave della Marina italiana. La conferma è arrivata da Rosa Cilano, moglie di Revello: «L’Epirb, il dispositivo di allarme dell’imbarcazione, non si aziona a contatto con l’acqua, ma manualmente. Questo significa che Aldo e Antonio hanno avuto il tempo di scendere sotto coperta e poi di risalire per lanciare la zattera di salvataggio».

I due potrebbero quindi essere su una zattera, naufraghi in qualche punto dell’Oceano Atlantico tra le Azzorre e l’Europa. Proprio per questo la fregata Alpino tenterà anche oggi di trovare i due velisti dispersi dopo il naufragio della Bright. Lo ha confermato il comandante della nave Alpino, il capitano Davide Da Pozzo, in collegamento con la portaerei Cavour che si trova a poche miglia da Civitavecchia per l’esercitazione Mare Aperto.

Ieri sera, ha spiegato Da Pozzo, sul posto è giunta anche una nave portoghese per aiutare nelle ricerche mentre l’elicottero dell’Alpino era già in volo nell’area. «Il collega Augusto Santos Silva mi ha appena confermato, al telefono, che il governo portoghese è determinato a proseguire le operazioni di ricerca in mare di Revello e Voinea. Siamo in contatto con i familiari. Grazie al Portogallo per l’amicizia dimostrata» ha twittato ieri il ministro degli Esteri, Angelino Alfano.

L’azionamento dell’Epirb -un trasmettitore radio che indica la posizione dell’imbarcazione in stato d’emergenza – insieme al lancio della zattera non necessità di più di 90 secondi. I due potrebbero quindi essersi accorti dell’emergenza, non meglio precisata, e aver avuto il tempo di mettersi in salvo prima che il Bright sparisse tra i flutti.

«Abbiamo molte persone che ci stanno supportando e aiutando. C’è una petizione in corso per far proseguire le ricerche. Io non mollo» spiega la Cilano. E con lei c’è anche la sorella di Revello: «Io non mollo – ha scritto su Facebook rivolgendosi idealmente al fratello -. Tu ci stai aspettando, io lo so. Sei tu che devi crederci. Spara quel cavolo di razzo al momento giusto e torna qui».

Aldo Revello, 53enne di Lanzo, skipper di professione da oltre 15 anni, era partito dalla Martinica il 7 aprile per riportare la barca a vela Bright a La Spezia, insieme al collega skipper e amico Antonio Voinea, romeno. Revello e Voinea sono marinai esperti e navigano spesso ai Caraibi. Il 28 aprile, dopo una sosta alle Azzorre, erano ripartiti alla volta di Gibilterra con condizioni di mare considerate buone. Il 2 maggio l’ultimo segnale dal sistema satellitare della Bright, a 300 miglia a est di Sao Miguel nelle Azzorre. Da quel momento il buio, a parte il ritrovamento di alcuni resti che potrebbero essere del Bright.