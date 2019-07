Una frontiera per sognare

La Luna ha cinquant’anni. Tanti ne sono passati da che il piede di Neil Armostrong ha reso più vicino l’irraggiungibile e meno ignoto l’inconoscibile. Forse sollevando un po’ di polvere di roccia avrà anche portato via un poco di romanticismo, ma è nell’ordine delle cose. Per quelli della mia generazione la Luna c’è sempre stata: era stata raggiunta, era vicina, non era un miraggio ma forse rappresentava il sogno di un ritorno, magari per prendere la “rincorsa” per Marte. Chi può dirlo? La corsa allo spazio, e alla Luna in particolare, in tempi di Guerra fredda era non solo una sfida tra le superpotenze, ma anche un sogno da regalare a tutta l’umanità, l’idea che la ricerca e la tecnologia potessero servire all’esplorazione di frontiere sconosciute anziché a predisporre la reciproca eliminazione di massa. Poi, dal 1970, nessuno è più tornato nel Mare della Tranquillità o altrove. La sfida tra le superpotenze si è spostata in altri ambiti e con altri mezzi (e armi), mentre più che mai oggi l’umanità avrebbe bisogno di un nuovo grande sogno, un’ambizione che unisca (anche i complottisti, perché no?) e consenta di sperare. Film, libri, fumetti di fantascienza ci hanno consegnato per decenni un’idea dell’umanità che conquista lo spazio, che addirittura migra verso altri mondi (molto spesso per una qualche catastrofe causata dall’uomo stesso). Ciò che dobbiamo sperare è che non ci scambino per migranti economici o ci facciano trovare gli astroporti chiusi.