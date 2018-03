Del funerale di Frizzi mi hanno infastidito (ma mi capita sempre) solo gli applausi, fuori e dentro la chiesa. La gente, però, era davvero commossa: nessuno avrebbe detto, prima, quanto fossero affezionati gli italiani semplici a quell’uomo garbato che entrava ogni sera a casa loro attraverso la tv.

Non è questione di fama né di abilità professionale: Bonolis è famoso più di lui, presenta anche lui un quiz alla stessa ora, ma lo fa con un piglio diverso, sfottendo chi sbaglia le risposte, gigioneggiando… Lui non si accomoda nel tinello, te lo invade. E gli italiani lo amano, ma meno di Frizzi.

Eppure qualcuno su Facebook ha scritto di fregarsene della scomparsa di Frizzi, perché non lo conosceva, e non può tributargli altro che il compianto generico che si deve ad ogni morto. Il ragionamento non fa una grinza: è difficile piangere chi non conosci. Oggi però ci sono tipi di conoscenza diversi. Spinti dai mass media siamo noi ad eleggere come beniamini personaggi di cui conosciamo solo il volto “pubblico”.

I sentimenti forti (ammirazione, amore, cordoglio, ma anche antipatia e avversione) sono sempre più massificati, e scattano a comando, come se fossero obbligatori. Siamo diventati un’immensa platea globale abituata a ridere, applaudire, manifestare, indignarsi, piangere secondo quel che dettano i media.

Dovremmo invece riappropriarci dei nostri sentimenti personali, reimparare ad esternarci per come ci detta il cuore, e non per “come fanno gli altri”. Meglio una furtiva lacrima sul viso che un applauso fatto per stemperare la tensione. Quel che conta è ciò che sentiamo dentro, non c’è bisogno di farlo capire anche fuori.

[email protected]