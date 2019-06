Occupata l’ex discoteca Cacao: al Valentino l’altra festa di San Giovanni

Una…controfesta di San Giovanni. E’ quella annunciata (già da qualche giorno, su Facebook) e organizzata negli spazi del “Cacao“, l’ex discoteca all’aperto di viale Ceppi al Valentino, chiusa ormai dal 2016 e occupata, questa mattina, da una trentina di attivisti del centro sociale Askatasuna.

L’HASTAG SICURI DI BALLARE

“Riprendiamo gli spazi di Torino. #sicuri di ballare” si legge sullo striscione appeso all’entrata del locale. “Riprendiamoci uno dei posti storici della città”, hanno scritto, invece, gli organizzatori della contro-kermesse patronale sulla pagina Faceboook che promuove l’evento “San Giovanni – Una giornata per la nostra città“.

CARABINIERI E DIGOS SUL POSTO

Sul posto, per monitorare la situazione, sono arrivati carabinieri e Digos mentre sui social ha iniziato a circolare un appello con l’invito a partecipare alla serata danzante.

UNA GIORNATA PER LA NOSTRA CITTA’

L’appuntamento, per tutti, è a partire dalle ore 14, per una kermesse all’insegna della musica e del divertimento con l’esibizione di gruppi musicali e dj “al Cacao ripreso e liberato per una sera”.

SOCIALITA’ E MUSICA

Dalle 16 si alterneranno socialità e musica con alcuni tra i nomi i più noti in città: Avanzi di balera, Frank Sativa, Madò che crew, Breez. Insomma, le varie sigle delle band che animano le notti di Torino.