«Una navetta per i nostri figli»

Petizione per chiedere l'abbonamento gratuito ai mezzi pubblici. Il Comune: "Non se ne parla nemmeno"

CIT TURIN L’appello dei genitori a Palazzo Civico in vista dello spostamento in via Luserna di Rorà

La battaglia tra genitori e amministrazione sul trasloco dei bambini della scuola media Pascoli potrebbe finire nuovamente sul tavolo del Comune. A seguito della risposta negativa circa la possibilità di bus aggiuntivi per trasportare gli alunni dal plesso di via Duchessa Jolanda – che l’anno prossimo resterà chiuso per consentire i lavori di riqualificazione nell’ambito del progetto “Torino fa Scuola” – all’edificio della Battisti in via Luserna di Rorà, mamme e papà dei ragazzi della Pascoli hanno deciso di avviare una petizione.

La richiesta è un servizio di trasporto ad hoc per l’entrata e l’uscita dalla scuola o, in alternativa, un abbonamento gratis per gli alunni, fermo restando il potenziamento dei mezzi pubblici nel tratto tra le due scuole. Proprio le proposte che l’assessora Patti aveva rifiutato, spiegando che le indicazioni inizialmente ricevute dalla Compagnia di San Paolo, finanziatrice del progetto insieme alla Fondazione Agnelli, non prevedevano lo spostamento delle classi.

«Non ci arrendiamo – spiega Giuseppe Minna, primo firmatario della petizione e padre di un alunno che l’anno prossimo dovrà frequentare la terza media in via Luserna – e andremo fino in fondo». Il ‘no’ di Palazzo Civico non è piaciuto nemmeno alla maggioranza in circoscrizione Tre. «Trovo deludenti le risposte del Comune. È già in programma una mozione per impegnare la giunta a fornire, quantomeno, il potenziamento degli autobus nella zona», assicura il consigliere Pd della Tre, Valentino Magazzù.