Una nuova fiamma per la Joya Dybala

Comunque vadano a finire questi Mondiali che sinora lo hanno visto più nelle vesti di spettatore che di protagonista assoluto, Paulo Dybala sa che sarà un’estate diversa dal solito. Dopo essere stato scaricato da Antonella Cavalieri, la fidanzata argentina che lo aveva seguito anche a Torino nell’appartamento condiviso in piazza Cln, l’attaccante juventino non è più single ma sta per uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma, Oriana Sabatini.

Lei è la stessa ragazza che un anno fa, più o meno di questi tempi, aveva cominciato ad incrinare il rapporto tra Paulo e Antonella. Ventidue anni, nipote della famosa tennista Gabriela Sabatini (idolo soprattutto del pubblico maschile negli anni ’90) e figlia di una famosissima, almeno in Sudamerica, attrice venezuelana di telenovelas, Cathy Fulop, la conturbante Oriana alterna la sua carriera di modella con quella di attrice, anche lei ovviamente in una telenovela piuttosto nota in Argentina, ma sogna una carriera come cantante. Intanto però mentre un anno fa aveva decisamente negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Dybala, al momento ha preferito la via del silenzio anche se ormai sulla loro storia insieme sembrano esserci pochi dubbi.

In Argentina se ne parla almeno da un mese e c’è chi, come il giornalista Angel de Brito che è esperto di televisione ma anche di gossip, dà per certo il fatto che alla fine dell’avventura “albiceleste” ai Mondiali i due usciranno allo scoperto mentre ora non lo fanno solo perché lui rimanga concentrato sul campo senza ulteriori distrazioni. A ulteriore riprova del feeling tra i due ci sarebbero numerosi “mi piace” messi da Paulo sulle foto più recenti della Sabatini postate su Instagram.

E così tornano di moda le parole spese da Antonella Cavalieri, che è rimasta comunque in Italia per lavorare in una delle più note emittenti private regionali della Lombardia occupandosi anche di calcio, intervistata di recente dal settimanale “Chi”: «Più Paulo diventava famoso – aveva detto – e più si allontanava da me. Mi sono trasferita per amor suo dall’Argentina, senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo. La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata». Questo succedeva la passata estate. Poi sembrava che i due si fossero riconciliati e fossero anche pronti per tornare a vivere insieme a Torino, ma è finita diversamente.