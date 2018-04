Scoppia l’allarme tubercolosi al Moi, le palazzine olimpiche occupate da anni da profughi e clandestini. Prima un caso, a marzo, ora altri sei, tra cui uno in gravissime condizioni, forse addirittura in pericolo di vita. E sorge un problema non facile da risolvere: come attuare uno screening sulla popolazione del ghetto?

Popolazione di cui non si conoscono neppure i numeri precisi degli abitanti, le etnie, le età, il sesso. E poi, scendendo nei particolari, le frequentazioni o peggio le coabitazioni in quegli appartamenti che furono costruiti per gli atleti delle Olimpiadi 2006?

Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico sta preparando un piano, anche perché non si diffonda il panico di un’epidemia nel quartiere o in città. E gioca contro il tempo. Dunque a Torino tocchiamo con mano un’emergenza che in qualche modo ci porta a ragionare su come vengano gestiti gli sbarchi e la prima accoglienza, quali protocolli sanitari vengano adottati e con quali criteri. Le risposte alle nostre domande non sono, purtroppo, rassicuranti.

Sostanzialmente si soccorrono le persone in difficoltà, quelle che mostrano febbri alte, o sintomi evidenti di infezione. Gli altri vengono semplicemente rifocillati, idratati e poi dirottati verso i centri di accoglienza. Il resto lo conosciamo: quei campi sono un colabrodo da cui è facile sfuggire. Sembra evidente che non esista uno screening mirato per ogni singolo immigrato sbarcato o arrivato per altra via nel nostro Paese. Forse una campionatura, ma poco di più.

Dunque come confutare il commento di un medico infettivologo che liquida la questione con un «è illusorio e falso pensare che l’immigrazione incontrollata di questi anni non abbia diffuso malattie che in occidente erano già state debellate»?. Il Moi è un triste esempio di questa teoria, i nostri ospedali potrebbero confermare l’emergenza nell’emergenza.

[email protected]