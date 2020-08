Una promessa mantenuta

Vatti a fidare degli zingari, verrebbe da dire di fronte alle immagini che mostrano il nascere di nuovi micro accampamenti, come in via Reiss Romoli o in piazza d’Armi. In realtà c’era da aspettarselo che lo sgombero del campo monstre di via Germagnano avrebbe lasciato spazio di manovra alle famiglie più organizzate e a chi spera forse in qualche altro contributo del Comune. Quei soldi, mille euro, che oggi scaldano il dibattito politico in Regione, Lega in testa, mentre la sindaca Chiara Appendino rivendica una storica vittoria della sua amministrazione rispetto ad una piaga che Torino sopporta da oltre 11 anni. Via Germagnano sgomberata e per di più resa sicura assomiglia un po’ alla capitolazione degli occupanti delle palazzine dell’ex Moi. Due vergogne su cui abbiamo scritto fiumi di parole e dove ha prosperato ogni sorta di malaffare. La droga e le violenze nelle palazzine olimpiche, i furti, le truffe, il traffico di merci rubate (rame soprattutto) nel campo di via Germagnano. Comunque vada da sabato Torino si piglia una buona boccata d’ossigeno rispetto ad un immondezzaio che non ci meritavamo. Ora certo occorre non solo la trattativa economica, ma la determinazione nel gestire chi cerca di sfruttare la situazione e scarica camper e roulotte nei grandi spazi aperti, con quella attitudine alla sfida che ha sempre accompagnato l’occupa – zione degli zingari e persino la gestione dei campi autorizzati. Qualcuno dirà che si sono usati soldi pubblici per agevolare lo sgombero. Insomma che li abbiamo pure pagati. Altri avrebbero preferito le maniere forti. A noi interessa il risultato. Le polemiche postume, non servono che alla politica.

