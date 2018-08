Una Ps4 speciale per i 500 milioni di console vendute!

Oggi Sony ha annunciato una speciale edizione di PlayStation 4 Pro. La “500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro” (HDD 2TB) sarà disponibile dal 24 agosto 2018 a un prezzo di vendita suggerito di €499,99. Con le vendite globali di PlayStation che hanno superato quota 525.3 milioni di unità in tutto il mondo, PS4 Pro Limited Edition è un ringraziamento per tutti i fan che hanno sostenuto e goduto dell’intrattenimento sulla piattaforma. Saranno disponibili soltanto 50.000 console PS4 Pro in edizione limitata nel mondo e per la prima volta PlayStation 4 presenterà un design traslucido di colore blu scuro.

Dal lancio della prima PlayStation (SCPH-1000) avvenuto in Giappone il 3 dicembre 1994, le piattaforme PS si sono evolute, abbracciando nuove tecnologie e registrando progressi all’interno di un mercato competitivo che evolve molto velocemente. Dopo PlayStation 2, PSP (PlayStation Portable), PlayStation 3, PlayStation Vita e PS4, le piattaforme hanno continuato a offrire una varietà di intrattenimento innovativo in tutto il mondo. Inoltre, secondo i dati di vendita annunciati lo scorso 22 luglio 2018, sono state vendute oltre 81.2 milioni di unità di PS4 che continua a crescere costantemente.

“Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per il continuo sostegno dei nostri fan e partner commerciali, che insieme hanno contribuito al successo di PlayStation nel tempo. Senza la nostra fantistica community non saremmo stati in grado di raggiungere questo straordinario traguardo di 500 milioni di unità“, ha dichiarato John Kodera, presidente e Amministratore Delegato della SIE. “La 500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro è stata creata per esprimere la nostra gratitudine nei confronti dei nostri fedeli fan. Continueremo non solo a rendere PlayStation la scelta migliore per tutti coloro che amano giocare, ma anche a mettere un impegno costante per ampliare la libreria con fantastici giochi e varietà di servizi di rete“.

Inoltre, il controller “500 Million Limited Edition Wireless Controller (DUALSHOCK 4)” sarà venduto separatamente così come le cuffie “500 Million Limited Edition Gold Wireless Headset” rispettivamente a partire dal 24 agosto 2018, e dall’11 ottobre 2018 entrambi in quantità limitata.