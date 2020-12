Una questione di calcoli…

Il grande equivoco, forse, è stato dimenticare che le zone gialle, nel complesso sistema dei colori messo a punto da scienziati e governo, non significano «pericolo scampato» e che anzi è stato eliminato il colore verde proprio per far comprendere che, al momento, in tutta Italia non c’è un posto che si possa dire al riparo dal contagio. La zona gialla, di per sé, è un compromesso per quella «convivenza con il virus» di cui si parlava già nei mesi scorsi, passo necessario e inevitabile, e purtroppo nessuno sa dire per quanto tempo ancora. E sono bastate le immagini da “liberi tutti” delle grandi città per scatenare il panico ai piani alti della politica, anche là dove si parlava di concedere deroghe, libertà di movimento per Natale e via discorrendo. Semplicisticamente si potrebbe dire che se autorizzi la riapertura dei negozi e dei ristoranti, crei anche il sistema del cashback di Stato per incentivare gli acquisti nelle attività in crisi, poi dopo non puoi stupirti che le persone cedano al desiderio di ritrovare la cosiddetta normalità. Quella che non ci possiamo ancora permettere, ci avvisano dal comitato tecnico scientifico. Per questo, più sull’onda dell’emotività che della ragione, al governo si è deciso di convocare vertici d’urgenza per studiare le misure restrittive di quelle libertà che il governo stesso ha concesso, un cortocircuito che ha rivisto schierati i “rigoristi” pronti a seguire l’esempio della Merkel (allora in quel caso bisognerebbe seguirlo anche nelle misure di sostegno economico e sanitarie) e gli “aperturisti”, mossi quest’ultimi non tanto dal desiderio di salvare il Natale, quanto da un mero calcolo: un altro lockdown, in un periodo limitato ma intenso economicamente, porterebbe a nuove richieste di ristori. La domanda, al netto di Recovery Fund e Mes, il governo sa dove trovarle?

