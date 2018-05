Una roulotte per Pino e Rosanna: «Ora la tenda resterà un ricordo»

«La scorsa notte abbiamo dormito nella roulotte, pioveva e abbiamo pensato ai tempi passati in tenda». Pino e Rosanna ancora non ci credono. Dallo scorso fine settimana hanno detto addio all’orto e a quella vecchia tenda che li ha ospitati per un mese abbondante. Sotto la passerella, chiusa dalla municipale causa inagibilità, di via dei Mughetti angolo corso Molise. Transennata per il timore di una possibile caduta di calcinacci.

Gli appelli di CronacaQui, che sulle sue colonne ha raccontato la storia della coppia, e il passaparola dei residenti delle Vallette hanno messo la parola fine all’incubo di queste due persone che la sorte aveva gettato in mezzo a una strada.

Un anonimo cittadino di Vigone ha letto delle loro disavventure, li ha chiamati, ha parlato con loro. Poi ha offerto una roulotte, un tetto, che permetterà alla coppia – e al loro cane Texa – di non dormire più in condizioni difficili.

