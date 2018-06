Una sentenza salva lo storico Campo Volo: «L’area continuerà a non essere edificabile»

«Così è deciso, l’udienza è tolta», diceva il famoso giudice Santi Licheri. E il tribunale di Torino ha deciso, l’altro giorno, di dare ragione al Comune di Collegno, sulla questione del Campo Volo di strada vicinale della Berlia.

Tutto nasce a seguito della richiesta di risarcimento danni, pari a 3 milioni di euro, da parte della società “Sviluppo comparto 8 srl”, proprietaria dell’area dove è presente il Campo Volo dal 2009, per una divergenza di pensiero sulla legittimità del piano regolatore comunale del 2003.

Il tribunale ha deciso e stabilito che il vincolo derivante dalla destinazione dell’Area Campo Volo a servizi di verde pubblico attuata con il Piano Regolatore del 2003 debba essere qualificato come conformativo della proprietà privata «e pertanto abbia carattere permanente, non necessita di conferma o reiterazione e non sia indennizzabile», spiegano il sindaco Francesco Casciano e gli avvocati Matteo Paschero e Adelaide Piterà.

«Siamo molto soddisfatti – spiega ancora Casciano – dell’esito della sentenza. Il Campo Volo è un’area strategica di valore Metropolitano che di fatto fa parte del Parco agronaturale della Dora Riparia. Abbiamo sempre sostenuto e difeso la sua non edificabilità e continueremo a farlo in futuro. Questa interpretazione del Piano Regolatore lo ribadisce e sarà utile per preservare altri patrimoni ambientali.

La scelta della società Sviluppo Comparto 8 di provare a forzare la mano per via giudiziaria non è stata gradita dal consiglio comunale di Collegno, il quale ha precisato che per occuparsi di quell’area occorre un progetto di alto rilievo che preservi comunque la più grande area verde – pari a 1.457.100 metri quadri – prossima a Torino e sostenga la vocazione aeronautica, di innovazione tecnologica e legata alla protezione civile che caratterizza da oltre 100 anni la storia di questo bene di particolare pregio ambientale e paesaggistico».

E ora l’obiettivo è quello di far nascere il “Parco nazionale dell’aerospazio”: «È un sogno nel cassetto, non lo nascondiamo. Mi auguro che sia a livello metropolitano sia regionale venga pienamente riconosciuto il valore, la centralità della funzione, del primo aeroporto turistico d’Italia e sede del soccorso elicotteristico. Se le istituzioni collaboreranno, il sogno del Parco nazionale dell’aerospazio diventerà presto realtà».