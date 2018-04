Una società spaventata

Siamo fragili. Tutti. Non solo i nostri ragazzi, più esposti alle contraddizioni di una società senza più ruoli. Una società dove la solidarietà esiste ancora e forse mai come in questi tempi ha dato prova della sua forza tramite il volontariato, i piccoli grandi gesti di bambini e adulti.

Però cerchiamo in oscure foreste digitali i pericoli che, nella realtà, sono molto più lontani di altri. Siamo interconnessi al punto che i sei gradi di separazione si sono ridotti a due o tre almeno, ma non siamo mai stati tanto lontani gli uni dagli altri.

Comunichiamo con una velocità (spesso fretta) mai conosciuta prima, eppure probabilmente non sappiamo più parlare, tanto meno ascoltare, leggere, interpretare. Ci guardiamo attorno, tutti, smarriti, inorriditi, attoniti di fronte a certi eventi e cerchiamo qualcosa che ci consenta di passare oltre, di salire o scendere un gradino, quanto basta per allontanare la paura.

Per autodifesa, verrebbe da dire. E paradossalmente non sappiamo neppure fermarci. Non ci è consentito. Perché temiamo di essere raggiunti dai nostri incubi forse? Ma non esiste una distanza cui portarci per considerarci al sicuro. Ci rifugiamo in una ipocrita sicumera, molto spesso. E diventa difficile interrogarsi su quello che accade, soprattutto quando è quasi impossibile da accettare, soprattutto quando porta con sé atti d’accusa.