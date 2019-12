La chiusura prosegue sino a ripristino che non potrà essere imminente

Tra il corso Gabetti e largo Tabacchi, è stato chiuso poco fa in entrambe le direzioni Corso Quintino Sella a causa di una voragine di circa 4 metri di profondità, apertasi sul manto stradale. Deviazioni di percorso per i mezzi pubblici. Sul posto i tecnici comunali. La chiusura prosegue sino a ripristino che non potrà essere imminente.