Un’altra Carolina per Kakà. L’ex Milan prepara le nozze

Da Carol (che però all’anagrafe era Caroline) a Carolina il passo è breve, specie se ti chiami Ricardo Kakà. L’ex campione di Milan e Real Madrid, nel 2015 ha divorziato dalla prima moglie, Caroline Celico, e la prossima estate è pronto per sposarsi di nuovo, con la 24enne modella brasiliana Carolina Dias che fa coppia fissa con lui da meno di due anni.

Il calciatore, ormai praticamente un ex a 37 anni e dopo i molti problemi fisici che ne hanno condizionato la seconda parte di carriera, e la biondissima modella erano usciti allo scoperto in occasione del matrimonio di Lucas Moura, nell’estate del 2017 e da allora non si sono più nascosti. E così lei ha guadagnato ancora più popolarità anche all’estero, perché in patria era già sufficientemente conosciuta, tanto da aumentare a dismisura i suoi follower anche perché li delizia sempre con immagini accattivanti. Come l’ultima che ha postato, in bikini, che ha riscosso un’ovazione sul Web, tanto che qualcuno si è anche complimentato personalmente con il brasiliano («Te le scegli sempre bellissime», si legge tra i commenti).

Visualizza questo post su Instagram 🐆 Un post condiviso da Carolina (@icaroldias) in data: Gen 28, 2019 at 7:55 PST

Lui l’ha scelta e lei ha detto anche sì, come hanno fatto sapere a tutti un paio di settimane fa, ovviamente via social. È stato lo stesso Kakà a postare sul suo profilo Instagram lo scatto con la risposta della modella, su una mano. «Mi hai reso l’uomo più felice del mondo, sarai la donna più felice del mondo. Ti prometto di renderti la donna più felice del mondo. Ti amo», aveva scritto a corredo della foto che immortalava il momento, in attesa di portarla realmente all’altare per lo scambio degli anelli

Ad appena 23 anni, Ricardo aveva sposato la cantante di origini italiane Caroline (con la “e” finale, non sbagliatevi) Celico che allora era poco più di una maggiorenne dopo tre anni di fidanzamento. Dalla relazione tra i due erano nati i figli Luca nel 2008 e Isabella nel 2013. Nel 2015 però la coppia aveva deciso di divorziare definitivamente dopo un periodo di pausa durato circa un anno.

Subito dopo Kakà, tornato al San Paolo per terminare la carriera, aveva cominciato a frequentare Carolina, di dodici anni più giovane di lui. E adesso è pronto a formare una nuova famiglia, ancora una volta accanto ad una donna bellissima.