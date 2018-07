Un’altra pistola puntata contro uno spacciatore: «Difendo la mia donna»

Una pistola spianata in strada contro un pusher a Barriera di Milano e un’altra, poche ore dopo, puntata alla testa di uno spacciatore ad Aurora. Due episodi inquietanti, avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Un doppio campanello d’allarme sul deterioramento della situazione in una zona di Torino in cui l’impossibile convivenza tra residenti e spacciatori rischia ogni giorno di esplodere. Le immagini da Far West di quanto avvenuto a Barriera hanno fatto il giro d’Italia ma poche ore dopo un altro episodio è andato in scena in via Robassomero. Ancora confusa la ricostruzione di quanto avvenuto tra un extracomunitario e una coppia d’italiani, presumibilmente uno spacciatore e due suoi clienti. La coppia infatti ha spiegato che alla base dello scontro ci sarebbe stato un approccio sgradito, un vero e proprio palpeggiamento, da parte del pusher ai danni dell’italiana. Una spiegazione che però non convince del tutto gli agenti.

