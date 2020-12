Un’anziana sbranata dai cinque cani della figlia: «Una scena da horror»

Tragedia in una palazzina di via Boves

Hanno sentito urlare e sono accorsi. Al piano rialzato di una palazzina di via Boves a Grugliasco si stava consumando una tragedia. Ma nessuno si aspettava di trovarsi di fronte a una scena che chi l’ha anche solo intravista non stenta a definirla da «film horror». Nel piccolo appartamento, sul pavimento, era riverso il corpo dilaniato della padrona di casa, Mariangela Zaffino, di 74 anni. Attorno a lei cinque grossi cani, lupi cecoslovacchi, che sbranandola l’avevano uccisa.

Continuavano ad abbaiare con fare minaccioso, tant’è che è stato necessario l’intervento della polizia locale e del personale veterinario dell’Asl. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza del 118. Tra le prime persone ad arrivare, la figlia della vittima, che viveva con lei e padrona dei cani, tre grossi cuccioloni di lupo cecoslovacco e i due genitori. Animali che non avrebbero mai dato preoccupazioni particolari, ma certamente cani dotati di un particolare istinto aggressivo.

Come siano andate le cose lo accerteranno gli inquirenti; al momento di andare in stampa i rilievi erano ancora in corso e solo oggi si potranno aggiungere dettagli significativi su quanto accaduto ieri sera poco dopo le 18. Dalle testimonianze raccolte a Grugliasco, è emerso che l’anziana madre trascorreva volentieri il suo tempo con quegli animali, specie da qualche mese, cioè da quando, con la morte prematura del figlio, aveva subito un grave lutto famigliare.

La donna amava gli animali e, in modo particolare quei cinque cani che poi l’hanno uccisa, per poi accanirsi con ferocia bestiale sul suo corpo. Una morte atroce che, almeno dalle prime risultanze medico legali, sarebbe sopraggiunta quasi subito. Da capire perché i cani si siano accaniti contro la vittima, che pur conoscevano bene, perché vivevano con lei e la loro padrona in quell’appartamento di via Boves.

Certo è che, spiega il veterinario Osvaldo Bettino, «quando alcuni cani, non è così per tutte le razze, si trovano in gruppo, può accadere che si scateni una rabbiosa violenza collettiva che solo persone esperte possono controllare». Difficile farlo per una donna sola e già di una certa età, che di quella rabbiosa violenza collettiva ne è stata la vittima.