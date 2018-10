Un’aula sorda e grigia

Per celiare si potrebbe dire che è una questione di sigle. Se passa, tra insulti, contumelie e bandiere bruciate il progetto della Tap, ossia il gasdotto transadriatico, allora urge il funerale alla Tav, e il de profundis per l’intero territorio. La regola dei Cinque Stelle è un ferreo do ut des, soprattutto quando si raccattano consensi in regioni così diverse tra loro, arrivando infine a scoprire che un conto è una campagna elettorale permanente e un altro governare un Paese. Che gioco forza significa scontentare qualcuno. E se in Puglia si sventola lo spettro delle penali per rimangiarsi meglio la parola, in Piemonte si prova a dimostrare che il Movimento è quello di sempre: dei duri e dei puri. E allora ben venga l’ordine del giorno barricadero, anche se è soltanto un pezzo di carta che impegna altri a fare ciò che la Sala Rossa chiede di fare. E pazienza se fuori da quell’aula i sindacati e i padroni vanno a braccetto chiedendo la medesima cosa. Un sì che è innanzi tutto al futuro e allo sviluppo della nostra regione, mentre oltre a quel portone presidiato dalla polizia anti sommossa risuonavano le note di un tetro requiem. Chiara non c’era. Era a Dubai a provare a procacciare investimenti che dovrebbero garantire anche la ripresa del Pimonte. Un sindaco che, per assurdo, si è ritrovata a mettere in vetrina un territorio che per la bibbia delle guide turistiche è uno dei più belli del mondo. Ma che la sua stessa maggioranza vuole condannare al fardello di infrastrutture immaginate dal conte di Cavour.

