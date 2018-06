Un’auto abbandonata nel canale. Del proprietario nessuna traccia

Per quale motivo sia finita in quel canale, alla periferia di Mappano, rimane per ora un grande mistero. Perché martedì sera, poco dopo le 20, in strada Goretta alcuni automobilisti hanno visto una Audi A4 di colore blu scuro nel canale, nel cuore dell’area industriale mappanese, a un chilometro circa dal centro abitato di Leini.

Pensando a un incidente, hanno subito composto il numero unico d’emergenza “112”, facendo così arrivare sul posto i carabinieri della compagnia di Venaria e i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Caselle. «Probabilmente c’è stato un incidente stradale. Un’auto è finita nel canale», hanno detto alcuni alla centrale operativa.

I pompieri, sulle prime, hanno effettuato una ispezione del mezzo, per vedere se all’interno non vi fossero persone svenute o, peggio ancora, morte.

Ma appena i controlli hanno dato esito negativo, è iniziato il lavoro di recupero della macchina dal canale al fine di riportarla sull’asse stradale. Un lavoro abbastanza lungo, durato quasi mezz’ora.

Una volta in strada, i vigili del fuoco hanno “passato la palla” ai militari della stazione di Leini, che sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo soltanto grazie alla targa: si tratterebbe di un uomo di nazionalità romena, di circa 40 anni, residente nel Chivassese.

Ma di quell’uomo, a oggi, non ci sono tracce: non si riesce a trovarlo. E mentre le ricerche continuano, i carabinieri hanno una sola prima certezza: nessuno ha denunciato la scomparsa del mezzo.

Quell’auto, quindi, a Mappano è stata portata da qualcuno ed è poi finita nel canale. Per ora senza un motivo di fondo. Ma anche con una dinamica ancora poco chiara. In strada Goretta, vista l’ora, i disagi al traffico sono stati decisamente con- tenuti, con gli stessi militari a gestire il flusso veicolare.