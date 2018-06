Undici milioni l’anno per pagare i processi ai “poveri” criminali

La difesa, dice l’articolo 24 della Costituzione, è un diritto inviolabile. E tutti, aggiunge, possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. È un principio di giustizia e di eguaglianza quello che si realizza con l’istituto del gratuito patrocinio. Ma l’applicazione concreta avviene tra mille difficoltà, visto che i “non abbienti” per cui è pensata la norma sono sempre di più, le risorse sempre meno e i tempi dei pagamenti sempre più lunghi.

Così, accade che ci siano avvocati che aspettano che venga liquidato quanto dovuto per cause che risalgono ad alcuni anni fa, per cui hanno già emesso fattura, e ovviamente pagato le tasse.

«Cornuti e mazziati», sintetizza un noto penalista con una battuta che, del resto, vale per tutti coloro che abbiano un credito nei confronti dello Stato. Crediti ingenti, se si considera che l’ultima richiesta del tribunale di Torino al ministero per spese di giustizia relative al quadrimestre maggio-agosto 2018 è stata di cinque milioni di euro. E polemiche prevedibili, dal momento che Roma ne ha messi a disposizione soltanto la metà e sono ancora da chiudere pratiche dell’anno scorso.

